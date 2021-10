Manuel Bortuzzo | Lulù le impedisce di dormire con Montano Il web sbotta | “Finge malori”

(Di martedì 5 ottobre 2021)mette le cose in chiaro conSelassiè Venerdì scorso, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 c’è stato il tanto atteso ritorno di Aldoche è stato accolto con grande entusiasmo da. Il 22enne ha ribadito la voglia di continuare a conoscereSelassiè, ma anche L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

GFVip, Federica, ex fidanzata di, conquista tutti con la sua lettera. Sui social sognano un ritorno di fiamma . La storia tra i due è finita poco prima chee, ma i loro rapporti sono rimasti più che amichevoli. ...Le recriminazione si riferiscono alla gelosia di Lulù nei confronti di, con cui ha iniziato una relazione all'interno del reality show e per cui ha litigato con Sophie Codegoni e ...Il giovane concorrente, convocato da Alfonso Signorini in separata sede, ascolta le parole della ex fidanzata Federica scritte in una lettera carica di intensità. Grande Fratello. Al Grande Fratello V ...Quest’ultima nei giorni scorsi non ha condiviso il fatto che il nuotatore sia stato un po’ distante da lei. Manuel Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù Hailé Selassié al GF Vip 6: “Sapevo a cosa andavo ...