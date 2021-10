Joele e Ilaria stanno insieme dopo Uomini e Donne?

(Di martedì 5 ottobre 2021) Oggi, martedì 5 ottobre 2021, dovrebbe andare in onda la puntata che segna la fine del percorso del tronistaMilan: il ragazzo è stato cacciato da Maria De Filippi per aver tentato di mettersi d’accordo con la corteggiatrice: ma i dueaver lasciato il programma? Intercettata da FANPAGE la ragazza ha rilasciato...

Advertising

_ludooo__ : RT @effe_come_fede: Chissà cosa si staranno dicendo Ilaria e Joele #uominiedonne - g0ddessmez : @freetonevertob1 joele sente ilaria anche fuori dal programma - lasara_81 : Noi che aspettiamo sul divano da giorni solo la furia mariana #joele #ilaria #uominiedonne - ididitmywayy : RT @iomeioiome: Joele che cerca scuse per eliminare le altre e continuare il teatrino con Ilaria>>> #uominiedonne - iomeioiome : Joele che cerca scuse per eliminare le altre e continuare il teatrino con Ilaria>>> #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Joele Ilaria

A lasciare lo studio saranno siache la stessa. La puntata in questione che scatenerà anche la redazione degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari dovrebbe andare in oggi con il ...avrebbe detto tutto adurante un ballo, ma la redazione ha sentito la loro conversazione e Maria De Filippi ha voluto rendere noto l'accaduto. La padrona di casa ha quindi invitato...Dopo Uomini e Donne, il tronista Joele Milan e la corteggiatrice Ilaria stanno insieme? Ecco cosa ha rivelato la ragazza sulla loro storia ...Joele Milan, il tronista di Uomini e Donne lascia la trasmissione dopo essere stato scoperto da Maria De Filippi: via anche la corteggiatrice Ilaria.