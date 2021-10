Il timore della Lega di diventare "terzo partito" (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Nel quartier generale della Lega, la finestra dell'ufficio di Matteo Salvini è aperta sul cortile, proprio come il 26 maggio del 2019. Ma il clima è completamente diverso dalla notte delle Europee al 34%. E non solo perchè a Milano piove. Allora, sul davanzale dell'ufficio del capo, al primo piano di via Bellerio, Giancarlo Giorgetti sistemò una statuetta del guerriero Alberto da Giussano per festeggiare la Lega diventata primo partito. Dopo la sconfitta nel voto delle grandi città, il vice di Salvini è impegnato a Roma, al Mise, in un incontro istituzionale con il governatore della Sassonia, Michael Kretschmer, della Cdu. E il timore dei leghisti è di scendere ancora di più nei sondaggi, fino a diventare terzo ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Nel quartier generale, la finestra dell'ufficio di Matteo Salvini è aperta sul cortile, proprio come il 26 maggio del 2019. Ma il clima è completamente diverso dalla notte delle Europee al 34%. E non solo perchè a Milano piove. Allora, sul davanzale dell'ufficio del capo, al primo piano di via Bellerio, Giancarlo Giorgetti sistemò una statuetta del guerriero Alberto da Giussano per festeggiare ladiventata primo. Dopo la sconfitta nel voto delle grandi città, il vice di Salvini è impegnato a Roma, al Mise, in un incontro istituzionale con il governatoreSassonia, Michael Kretschmer,Cdu. E ildei leghisti è di scendere ancora di più nei sondaggi, fino a...

"Il rapporto tra Ros e Ciancimino fu fondamentale per raccogliere informazioni" Il fondato timore della conferma della condanna per associazione mafiosa a 10 anni, con l'appello fissato all'inizio del 1993, costituiva l'interesse a coltivare a suo vantaggio i rapporti con l'Arma"...

Colacem, i lavoratori: "Timori per il futuro" Lettera al sindaco Stirati firmata da sindacati ed Rsu "Cogliere le opportunità oppure crisi senza precedenti" ...

