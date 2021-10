Il maltempo non dà tregua al Nord: allerta rossa in Lombardia e Piemonte, 60 evacuati nell'Alessandrino (Di martedì 5 ottobre 2021) Il maltempo sferza il Nord Italia: è allerta rossa in Lombardia e Piemonte. Temporali anche in Emilia - Romagna, Toscana e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilsferza ilItalia: èin. Temporali anche in Emilia - Romagna, Toscana e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali ...

TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA??Non migliora la situazione in Liguria. Il forte temporale autorigenerante si è spostato verso est. N… - Agenzia_Ansa : Dall'aereo non sarebbe arrivata, nel corso delle comunicazioni 'terra-bordo-terra' tra il pilota e il Centro di con… - GiovanniToti : La perturbazione sta passando con una velocità maggiore del previsto. Il fulcro delle precipitazioni dal Tigullio s… - MasputPutzu : Resta chiuso il ponte sul Bormida ad Alessandria, l’acqua non è potabile a Silvano d’Orba #alessandria #maltempo… - pcbassignana : RT @RadioGoldAl: Maltempo: il sindaco di Ovada invita a non utilizzare l'acqua per scopi alimentari -