Ignazio Moser non sta bene: "Sto cercando di capire come curarmi" (Di martedì 5 ottobre 2021) L'ex ciclista e volto televisivo annuncia sui social di avere intenzione di prendersi una pausa: "Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi…". Quindi aggiunge: "Spero non sia niente di preoccupante".

