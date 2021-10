Ibrahimovic stuzzica il Napoli | Scudetto? | sentite chi lo vince

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 ottobre 2021) Zlatanè sicuro: are losarà il suo Milan. Nel corso di una intervista che andrà in scena questa sera durante la trasmissione "Le Iene", l'attaccante svedese ha dichiarato: "Chilo? In che squadra gioca Zlatan, al Milan? E allora il Milan". FOTO: Imagoattualmente è alle prese con una tendinite rimediata in seguito alla gara, con tanto di goal segnato, contro la Lazio. Da allora diverse settimane di stop e nessun tentativo di forzare il rientro, anche per via di una carta d'identità che recita ormai 40 anni.