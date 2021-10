Gualtieri: spero in supporto elettori Raggi e Calenda (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Quali sono gli elettori più affini tra quelli di Calenda e M5S? Io ho incontrato tantissimi cittadini durante questa campagna. Molti mi avevano detto che mi avrebbero votato, altri dicevano ‘io sono di destra’, altri ancora mi dicevano ‘io la stimo, è stato un ottimo ministro, la voterò al ballottaggio ma al primo turno farò una scelta diversa’.” “Me lo hanno detto in tanti, io spero ma non bisogna dare nulla per scontato e bisogna essere molto umili. spero che la maggioranza di questi elettori preferirà la mia proposta”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervistato nella trasmissione “L’aria che tira”, su La7. Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Quali sono glipiù affini tra quelli die M5S? Io ho incontrato tantissimi cittadini durante questa campagna. Molti mi avevano detto che mi avrebbero votato, altri dicevano ‘io sono di destra’, altri ancora mi dicevano ‘io la stimo, è stato un ottimo ministro, la voterò al ballottaggio ma al primo turno farò una scelta diversa’.” “Me lo hanno detto in tanti, ioma non bisogna dare nulla per scontato e bisogna essere molto umili.che la maggioranza di questipreferirà la mia proposta”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto, intervistato nella trasmissione “L’aria che tira”, su La7.

Advertising

DODO_from_roma : Roma, si apre la partita del ballottaggio. Gualtieri: 'Mi aspetto che Calenda mi sostenga' spero vivamente di no n… - MusicNews81 : @LaVeritaWeb Spero che la #Raggi si ricordi ?? #Gualtieri e tutto il #PD sono il marciume di questo paese, hanno dal… - PnkBolkonskij : @roma_paoletta @lageloni @mariocavallaro lo spero anche io, non che Gualtieri esalti più di tanto ma diciamo la ver… - ritadv100 : @ValeryMell1 @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @mbmarino… - MeciMirko : @riotta @CarloCalenda @pdnetwork @gualtierieurope @EnricoLetta Spero proprio di no. #Letta é persona troppo intelli… -