Gualtieri: farei confronto con Michetti (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Certamente”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo alla rimessa Atac di Tor Sapienza dopo l’incendio di stanotte, a chi gli chiedeva se intendesse partecipare a un confronto pubblico con lo sfidante di centrodestra, Enrico Michetti. Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Certamente”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, a margine del sopralluogo alla rimessa Atac di Tor Sapienza dopo l’incendio di stanotte, a chi gli chiedeva se intendesse partecipare a unpubblico con lo sfidante di centrodestra, Enrico

Advertising

SaggioSergio : @catirafaella @CarloCalenda Esatto...ma tanto ora tornerà all'ovile votando Gualtieri.... io per dispetto non lo farei - enricoaloisi : @chiccotesta Poi mi farei una domanda fossi #Gualtieri o #Calenda. Perché sfondano nei quartieri della Roma “bene… - SollazzoRosa : @andrea_doda @sarabanda_ Sono d'accordo con lei. Io se avessi votato a Roma avrei votato Calenda perché mi sembra i… - semanthide3 : @marcopalears A chiunque, ovvio. Invece farei un sondaggio per capire se i calendiani appoggeranno Gualtieri o Mic… - zevunderskin : se fossi il #Grillo del 2015, quello che attraversó lo stretto di Messina a nuoto adesso farei la mossa del cavall… -