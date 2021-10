Guai in vista per Netflix: denunciato a causa di Squid Game (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo l’esordio di Squid Game, Netflix ha avuto una denuncia a causa di problemi legati alla serie: i motivi Squid Game ha esordito su Netflix il 17 settembre. Si tratta di una serie sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. La serie è un thriller drammatico e attualmente si trova al primo posto nella top 10 delle serie più viste sulla Piattaforma in streaming. Uomini mascherati con i volti marchiati da triangoli, quadrati e cerchi e un gruppo di 456 persone vengono invitate a partecipare ad un gioco. I partecipanti devono indossare divise numerate e il montepremi finale è di 45.6 miliardi di won sudcoreani, la moneta nazionale. Le persone contattate, vivono tutte una situazioni di difficoltà economiche e giunti sul luogo però scoprono che ... Leggi su vesuvius (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo l’esordio diha avuto una denuncia adi problemi legati alla serie: i motiviha esordito suil 17 settembre. Si tratta di una serie sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. La serie è un thriller drammatico e attualmente si trova al primo posto nella top 10 delle serie più viste sulla Piattaforma in streaming. Uomini mascherati con i volti marchiati da triangoli, quadrati e cerchi e un gruppo di 456 persone vengono invitate a partecipare ad un gioco. I partecipanti devono indossare divise numerate e il montepremi finale è di 45.6 miliardi di won sudcoreani, la moneta nazionale. Le persone contattate, vivono tutte una situazioni di difficoltà economiche e giunti sul luogo però scoprono che ...

Advertising

infoitsport : Guai in vista per Maksimovic, De Laurentiis lo porta in tribunale - zazoomblog : Guai in vista per Maksimovic De Laurentiis lo porta in tribunale - #vista #Maksimovic #Laurentiis #porta - Penny73070896 : @ManuQ24916888 Puzza di zolfo = guai in vista. Spero non caschi una palla di fuoco e zolfo proveniente da chissà do… - GabRosana : Guai in vista per il più falco fra i falchi? #Hoekstra - zazoomblog : I Bastardi di Pizzofalcone anticipazioni terza puntata del 3 Ottobre: guai in vista cosa accadrà - #Bastardi… -