GF Vip 6: Manuel Bortuzzo, interviene l’ex (Di martedì 5 ottobre 2021) Ieri sera, l’ex di Manuel Bortuzzo ha letto la lettera dedicata al nuotatore, inconsapevole della sorpresa fino al momento prima. Le parole della ragazza, Federica, hanno subito fatto intendere quanto lei e Manuel siano – a prescindere da tutto – legati da un sentimento di grande stima e condivisione. Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del GF Vip. Classe 1999, l’atleta ha una storia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 5 ottobre 2021) Ieri sera,diha letto la lettera dedicata al nuotatore, inconsapevole della sorpresa fino al momento prima. Le parole della ragazza, Federica, hanno subito fatto intendere quanto lei esiano – a prescindere da tutto – legati da un sentimento di grande stima e condivisione.è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del GF Vip. Classe 1999, l’atleta ha una storia Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Manuel Bortuzzo riceve una lettera dall'ex fidanzata Federica al GF Vip: il messaggio della ragazza - peppe844 : #GFvip Gf Vip 6, settima puntata: Davide Silvestri più votato dal pubblico, l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo gli… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo la ex fidanzata piange al Grande Fratello Vip – VIDEO - #Manuel #Bortuzzo #fidanzata #piange - zazoomblog : Gf Vip 6 settima puntata: Davide Silvestri più votato dal pubblico l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo gli scrive una… - DeboraVeronese_ : @lizonthetweet Se è per questo, anche Ainett, Raffaella e Manuel sono sempre immuni. Non leggo nessun post contrari… -