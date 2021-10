Fisco, Salvini: “Crisi di governo? Esecutivo deve chiarire” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Non abbiamo firmato la legge delega fiscale, perché non conteneva quanto previsto dall’accordo”. Così Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. Oggi la Lega non ha preso parte al Cdm che ha dato il via libera alla delega fiscale. “Lo strappo non l’abbiamo fatto noi” risponde il leader della Lega alla domanda di un giornalista su una possibile Crisi di governo. “Il governo aveva la fiducia per non aumentare le tasse, qua, invece, c’è un’ipotesi di aumento delle tasse, non c’è una Crisi di governo, ma un governo che deve chiarire che non si impegnato ad aumentare le tasse” sottolinea. “Nessuno strappo – puntualizza – semplicemente chiarezza, ora aumentare di un euro una tassa agli italiani non va bene, se ministri del Pd ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) “Non abbiamo firmato la legge delega fiscale, perché non conteneva quanto previsto dall’accordo”. Così Matteo, in conferenza stampa alla Camera. Oggi la Lega non ha preso parte al Cdm che ha dato il via libera alla delega fiscale. “Lo strappo non l’abbiamo fatto noi” risponde il leader della Lega alla domanda di un giornalista su una possibiledi. “Ilaveva la fiducia per non aumentare le tasse, qua, invece, c’è un’ipotesi di aumento delle tasse, non c’è unadi, ma uncheche non si impegnato ad aumentare le tasse” sottolinea. “Nessuno strappo – puntualizza – semplicemente chiarezza, ora aumentare di un euro una tassa agli italiani non va bene, se ministri del Pd ...

