Far Cry 6 | svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Far Cry 6, il nuovo titolo del franchise di Ubisoft in uscita nei prossimi giorni: tanti galli vi aspettano Ci siamo: il giorno della rivoluzione è quasi arrivato. Far Cry 6 sta per arrivare, il prossimo 7 ottobre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e Google Stadia, e vi abbiamo già parlato di tutto quello che dovete sapere prima di iniziare a giocarci in un articolo dedicato che potete trovare cliccando qui. E come sempre, ci stiamo sicuramente per trovare di fronte al più ambizioso capitolo della serie. E non solo per la chiave "next-gen"/"cross-gen" (intendetela come volete), ma anche per una trama di stampo nettamente politico (ancor più delle precedenti iterazioni), per la presenza di un attore dello stampo di Giancarlo Esposito e per una lunga serie di miglioramenti ...

