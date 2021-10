F1, Toto Wolff: “Non dobbiamo rischiare sul fronte affidabilità. Il quarto motore per Hamilton è una possibilità” (Di martedì 5 ottobre 2021) La lunga volata per il titolo iridato in Formula Uno è già cominciata ed una delle chiavi in tal senso potrebbe essere legata alla gestione dei motori Mercedes sulla vettura di Lewis Hamilton. Il fuoriclasse britannico dovrà infatti con ogni probabilità montare prossimamente la quarta power-unit stagionale, andando in penalità e partendo dal fondo della griglia in uno degli ultimi 7 GP dell’anno (come Max Verstappen a Sochi). “Stiamo guardando e studiando tutti i parametri vitali delle power unit a disposizione di Lewis, dobbiamo essere certi di non rischiare nulla sul fronte dell’affidabilità. Un cambio di power unit comporta un handicap in parte recuperabile con una buona gara, un secondo o un terzo posto limitano molto i danni – spiega Toto Wolff – Ma un ritiro ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) La lunga volata per il titolo iridato in Formula Uno è già cominciata ed una delle chiavi in tal senso potrebbe essere legata alla gestione dei motori Mercedes sulla vettura di Lewis. Il fuoriclasse britannico dovrà infatti con ogni probabilità montare prossimamente la quarta power-unit stagionale, andando in penalità e partendo dal fondo della griglia in uno degli ultimi 7 GP dell’anno (come Max Verstappen a Sochi). “Stiamo guardando e studiando tutti i parametri vitali delle power unit a disposizione di Lewis,essere certi di nonnulla suldell’. Un cambio di power unit comporta un handicap in parte recuperabile con una buona gara, un secondo o un terzo posto limitano molto i danni – spiega– Ma un ritiro ...

