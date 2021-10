Elezioni comunali 2021: hanno perso i cittadini (Di martedì 5 ottobre 2021) Nell’abituale dibattito su chi ha vinto e chi ha perso, che si ripropone inevitabilmente a ogni tornata elettorale, si può indicare con sufficiente certezza il vero sconfitto in queste Elezioni amministrative dell’ottobre 2021: la capacità della politica di dare rappresentanza alle domande del corpo sociale. Come ne offre palese dimostrazione il dato che la metà degli elettori non ha ritenuto opportuno recarsi alle urne. Al netto di un 10-15% di assenteismo fisiologico, la stragrande maggioranza degli elettori dimostra palesemente, con il proprio comportamento, di non identificarsi in nessuna delle offerte disponibili. Secondo la vecchia teoria a ‘doppia valenza’ della “Voce” di Albert Hirschman – si tratti dell’acquirente potenziale di beni/servizi o del cittadino cui vengono sottoposti programmi di partito – le opzioni disponibili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Nell’abituale dibattito su chi ha vinto e chi ha, che si ripropone inevitabilmente a ogni tornata elettorale, si può indicare con sufficiente certezza il vero sconfitto in questeamministrative dell’ottobre: la capacità della politica di dare rappresentanza alle domande del corpo sociale. Come ne offre palese dimostrazione il dato che la metà degli elettori non ha ritenuto opportuno recarsi alle urne. Al netto di un 10-15% di assenteismo fisiologico, la stragrande maggioranza degli elettori dimostra palesemente, con il proprio comportamento, di non identificarsi in nessuna delle offerte disponibili. Secondo la vecchia teoria a ‘doppia valenza’ della “Voce” di Albert Hirschman – si tratti dell’acquirente potenziale di beni/servizi o del cittadino cui vengono sottoposti programmi di partito – le opzioni disponibili ...

