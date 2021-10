Elezioni 2021 | i numeri non tornano | commissariata una sezione di Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 ottobre 2021)– Non è ancora terminato lo spoglio dei voti nel Municipio X di Roma dove, a causa di alcune incongruenze, unaè statasu richiesta di Monica Picca, candidata alla presidenza per il centrodestra. Parliamo della 1850, ospitata all’interno dell’Istituto Comprensivo Amendola Guttuso, in via dell’Idroscalo, a. Qui il numero delle schede di voto, racconta Picca a ilfaroonline.it, differiva da quello dei votanti e, pur avendo ripetuto più volte il conteggio, i conti non sono mai tornati: ogni volta, infatti, ne usciva un risultato diverso. E così Picca, allertata dai suoi rappresentanti di lista presenti in loco, si è recata personalmente alla 1850 e ha richiesto il commissariamento della. Viste le numerose incongruenze, la presidente di seggio ha quindi deciso di ...