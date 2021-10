Dybala, per la Roma c'è speranza, tempi più lunghi per Morata (Di martedì 5 ottobre 2021) Occhi puntati sull'infermeria durante la sosta per gli impegni delle nazionali, in attesa di notizie sulle condizioni di Paulo Dybala e Alvaro Morata. I due hanno trascorso insieme la serata post ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 ottobre 2021) Occhi puntati sull'infermeria durante la sosta per gli impegni delle nazionali, in attesa di notizie sulle condizioni di Pauloe Alvaro. I due hanno trascorso insieme la serata post ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - capuanogio : ?? Accordo trovato per il rinnovo di #Dybala con la #Juventus, il procuratore torna in Argentina. Guadagnerà 8 mili… - forumJuventus : GdS: 'Dybala, il rinnovo del capitano. C'è l'accordo con la Juve fino al 2025. Paulo arriverà a doppia cifra divent… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: La telenovela #Dybala sembra stia davvero per finire. Ed è un bene per tutti - apaatica : @erikaestanKa PP è bono vero e lo vorrei però dybala è il mio primo amore in tutto e per tutto -