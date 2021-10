Draghi: voto amministrative non rafforza nè indebolisce governo (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati delle amministrative non hanno effetto sul governo, secondo il presidente del Consiglio Mario Draghi. Parlando in conferenza stampa, il premier ha spiegato: "Non credo che il risultato delle elezioni abbia in qualche modo indebolito il governo. Però non so nemmeno se l'ha rafforzato. E' molto complicato". "So che ci sono tanti articoli sui giornali che dicono che il governo esce vincitore, diciamo che devo capire bene la logica. Allo stesso tempo non mi pare sia stato indebolito". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati dellenon hanno effetto sul, secondo il presidente del Consiglio Mario. Parlando in conferenza stampa, il premier ha spiegato: "Non credo che il risultato delle elezioni abbia in qualche modo indebolito il. Però non so nemmeno se l'hato. E' molto complicato". "So che ci sono tanti articoli sui giornali che dicono che ilesce vincitore, diciamo che devo capire bene la logica. Allo stesso tempo non mi pare sia stato indebolito".

