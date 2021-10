(Di martedì 5 ottobre 2021) Più di 108 chili didisono state sequestrate . 54.500di varie marche contraffatte per un valore di 28.235 euro e un importo di diritti evasi per 24 mila euro . ...

Advertising

GiornoeNotteNew : Contrabbando: Guardia di Finanza sequestra un quintale di sigarette – intopic. Ancona. Oltre 108 kg di sigarette di… - leggoit : Contrabbando di sigarette: maxi sequestro della Guardia di finanza, 54mila pacchetti - paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Traffico di sigarette di contrabbando tra i porti di Ancona e Salerno - mattinodinapoli : Traffico di sigarette di contrabbando tra i porti di Ancona e Salerno - AnsaMarche : Contrabbando: Gdf sequestra un quintale di sigarette. Operazione 'Duty Free' tra porti Ancona e Salerno, 28 denunci… -

Ultime Notizie dalla rete : Contrabbando sigarette

Più di 108 chili didisono state sequestrate . 54.500 pacchetti di varie marche contraffatte per un valore di 28.235 euro e un importo di diritti evasi per 24 mila euro . Questi i numeri dell'...... hanno consentito alle Fiamme Gialle, nel periodo tra novembre 2020 e giugno 2021, d'individuare e sottoporre a sequestro centootto kilogrammi, pari a 5.400 pacchetti, dididi ...Più di 108 chili di sigarette di contrabbando sono state sequestrate. 54.500 pacchetti di varie marche contraffatte per un valore di 28.235 euro e un importo di diritti evasi per 24 mila ...Nell'ambito della capillare attività di controllo e monitoraggio dei flussi marittimo-commerciali, costantemente effettuata nel porto del capoluogo marchigiano dalle fiamme gialle ...