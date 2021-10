Concorso INPS, 1858 posti a tempo indeterminato: qual è il profilo ricercato e come presentare domanda (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovo bando di Concorso per 1858 posti a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 01/10/2021. Il profilo professionale ricercato è quello di Consulente di protezione sociale. Concorso INPS: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; essere in possesso di Laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: finanza, ingegneria gestionale, relazioni internazionali, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l’ambiente e la cultura, scienze economico-aziendali, scienze per la cooperazione allo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Nuovo bando diperpresso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 01/10/2021. Ilprofessionaleè quello di Consulente di protezione sociale.: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; essere in possesso di Laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: finanza, ingegneria gestionale, relazioni internazionali, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l’ambiente e la cultura, scienze economico-aziendali, scienze per la cooperazione allo ...

