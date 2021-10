Chiesa centravanti contro la Spagna? La risposta di Mancini in conferenza (Di martedì 5 ottobre 2021) Mancini: le parole del ct azzurro in conferenza stampa sul possibile cambio ruolo di Federico Chiesa Mancini ha presentato la sfida contro la Spagna in conferenza stampa. Queste le parole del ct azzurro riportate da TMW. Chiesa – «Non so se Federico può fare il centravanti, probabilmente nel tempo potrà anche farlo come accaduto col Chelsea. Noi abbiamo ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio. Abbiamo Kean e Raspadori e poi c’è l’eventualità di Insigne, così come di Bernardeschi che l’hanno già fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021): le parole del ct azzurro instampa sul possibile cambio ruolo di Federicoha presentato la sfidalainstampa. Queste le parole del ct azzurro riportate da TMW.– «Non so se Federico può fare il, probabilmente nel tempo potrà anche farlo come accaduto col Chelsea. Noi abbiamo ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio. Abbiamo Kean e Raspadori e poi c’è l’eventualità di Insigne, così come di Bernardeschi che l’hanno già fatto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

