Centro - destra in tensione, ma Meloni spinge per giocare insieme la partita di Roma e Torino (Di martedì 5 ottobre 2021) La mossa di Salvini sulla delega fiscale è il segno del nervosismo nel Centrodestra che fatica a ritrovare coesione. FdI lancia la sfida: 'Pronti a sostenere Draghi al Quirinale se si va a votare ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 ottobre 2021) La mossa di Salvini sulla delega fiscale è il segno del nervosismo nelche fatica a ritrovare coesione. FdI lancia la sfida: 'Pronti a sostenere Draghi al Quirinale se si va a votare ...

Rimini Coraggiosa porta in Consiglio Marco Tonti. 'Sinistra vicina alle persone' ...'per aver contribuito alla sconfitta della destra al primo turno, un risultato che è il segno di un lavoro coerente portato avanti unitariamente da tutte le componenti della coalizione di centro - ...

Centro-destra in tensione, ma Meloni spinge per giocare insieme la partita di Roma e Torino La mossa di Salvini sulla delega fiscale è il segno del nervosismo nel centrodestra che fatica a ritrovare coesione. FdI lancia la sfida: "Pronti a sostenere Draghi al Quirinale se si va a votare subi ...

