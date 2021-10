Caso Carlo Gilardi, chi è l'uomo rinchiuso in una RSA contro la sua volontà (Di martedì 5 ottobre 2021) Carlo Gilardi, 90 anni, nonostante sia lucidissimo, è stato ricoverato in una RSA contro la sua volontà, colpevole di essere troppo generoso: ripercorriamo il Caso, dal coinvolgimento del badante, della sorella e de Le Iene. Il Caso di Carlo Gilardi, trattenuto in una RSA contro la sua volontà, è venuto alla luce nel novembre 2020 grazie ad un servizio de Le Iene. Dopo quasi un anno la situazione non è cambiata: il professore è ancora privato della sua libertà, e la sua unica colpa è la florida posizione economica e l'enorme generosità. Ecco chi è Carlo Gilardi e perché la sua situazione - che vede coinvolti una RSA, la sorella del professore, il suo badante e altri personaggi - non è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021), 90 anni, nonostante sia lucidissimo, è stato ricoverato in una RSAla sua, colpevole di essere troppo generoso: ripercorriamo il, dal coinvolgimento del badante, della sorella e de Le Iene. Ildi, trattenuto in una RSAla sua, è venuto alla luce nel novembre 2020 grazie ad un servizio de Le Iene. Dopo quasi un anno la situazione non è cambiata: il professore è ancora privato della sua libertà, e la sua unica colpa è la florida posizione economica e l'enorme generosità. Ecco chi èe perché la sua situazione - che vede coinvolti una RSA, la sorella del professore, il suo badante e altri personaggi - non è ...

