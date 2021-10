Calcio donne, oltre 235mila spettatori su La7 per Roma-Juve (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua la crescita degli ascolti delle partite di Serie A TimVision: il big match della 5/a giornata tra Roma e Juventus, trasmesso sabato in chiaro su LA7 e LA7d, è stato seguito da più di 235mila telespettatori medi con uno share che ha sfiorato il 2% (1,94%) e, comprendendo pre e post partita, ha contattato oltre 2 milioni di spettatori diversi tra loro. Si tratta del dato più alto dall’inizio del campionato: la spettacolare sfida tra giallorosse e bianconere, terminata 2-1 in favore delle campionesse d’Italia, ha infatti superato in termini d’ascolto Fiorentina-Juventus (2/a giornata), che sui due canali del network LA7 era stata seguita da quasi 215mila spettatori. Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua la crescita degli ascolti delle partite di Serie A TimVision: il big match della 5/a giornata trantus, trasmesso sabato in chiaro su LA7 e LA7d, è stato seguito da più ditelemedi con uno share che ha sfiorato il 2% (1,94%) e, comprendendo pre e post partita, ha contattato2 milioni didiversi tra loro. Si tratta del dato più alto dall’inizio del campionato: la spettacolare sfida tra giallorosse e bianconere, terminata 2-1 in favore delle campionesse d’Italia, ha infatti superato in termini d’ascolto Fiorentina-ntus (2/a giornata), che sui due canali del network LA7 era stata seguita da quasi 215mila

