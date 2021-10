Brasile, arbitro sviene e giocatore rischia il carcere! I dettagli (Di martedì 5 ottobre 2021) Scene bruttissime quelle che arrivano dal Brasile, Willam Ribeiro, giocatore del San Paolo RS, dopo esser stato ammonito picchia in testa l’arbitro. Proprio quest’ultimo, il signor Rodrigo Crivellaro, è stato colpito prima da un pugno e poi con un calcio. Momento da agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida entre Guarani x São Paulo pela Divisão de Acesso do Gauchão.Imagens: FGF/TV pic.twitter.com/9ZI5uuHXiC— PELEIA FC (@peleiafc) October 5, 2021 La partita fra Guarani e São Paulo è stata sospesa al 59° e l’arbitro è stato trasportato al primo ospedale vicino. Dopo aver subito le forti botte dal giocatore, infatti, l’arbitro è rimasto privo di coscienza per qualche minuto. Adesso si trova in una buona condizione di salute. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Scene bruttissime quelle che arrivano dal, Willam Ribeiro,del San Paolo RS, dopo esser stato ammonito picchia in testa l’. Proprio quest’ultimo, il signor Rodrigo Crivellaro, è stato colpito prima da un pugno e poi con un calcio. Momento da agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida entre Guarani x São Paulo pela Divisão de Acesso do Gauchão.Imagens: FGF/TV pic.twitter.com/9ZI5uuHXiC— PELEIA FC (@peleiafc) October 5, 2021 La partita fra Guarani e São Paulo è stata sospesa al 59° e l’è stato trasportato al primo ospedale vicino. Dopo aver subito le forti botte dal, infatti, l’è rimasto privo di coscienza per qualche minuto. Adesso si trova in una buona condizione di salute. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: ...

Advertising

DiMarzio : L'arbitro ha perso conoscenza per qualche minuto. Il giocatore ora è accusato di 'tentato omicidio': è successo in… - Elektroteo : RT @DiMarzio: L'arbitro ha perso conoscenza per qualche minuto. Il giocatore ora è accusato di 'tentato omicidio': è successo in Brasile… - missNormaJane : RT @DiMarzio: L'arbitro ha perso conoscenza per qualche minuto. Il giocatore ora è accusato di 'tentato omicidio': è successo in Brasile… - fisco24_info : Calcio in testa all'arbitro, giocatore arrestato per tentato omicidio - Video: Incredibile episodio in Brasile: cal… - felipegt182 : RT @DiMarzio: L'arbitro ha perso conoscenza per qualche minuto. Il giocatore ora è accusato di 'tentato omicidio': è successo in Brasile… -