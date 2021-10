Belgravia è l’erede intrigrante e patinata di Downton Abbey

Leggi su wired

(Di martedì 5 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=kGcYn9IN46Y Il 15 giugno 1815, alla vigilia della battaglia di Quatre Bras e pochi giorni prima della disfatta napoleonica a Waterloo, si tenne a Bruxelles un ballo passato alla storia come uno dei più sfolgoranti dell’epoca: vi parteciparono praticamente tutte le nobili famiglie inglesi all’epoca in trasferta in Belgio e tutti i generali britannici che difendevano la città da un’eventuale invasione francese: poco prima dell’alba, l’atmosfera festosa fu interrotta quando il duca di Wellington e i suoi uomini furono costretti a correre al fronte dopo la notizia di un’avanzata delle truppe di Napoleone, molti di loro non fecero mai ritorno. È da questo paradossale e originalissimo momento storico che prende le mosse, la miniserie realizzata da Julian Fellowes, già creatore di, a ...