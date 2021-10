Battlefield 2042: upgrade next-gen PS5 e Xbox Series X/S gratis per le versioni digitali (Di martedì 5 ottobre 2021) Battlefield 2042 offrirà aggiornamenti gratuiti next-gen a chiunque acquisti l'edizione digitale standard del gioco, cambiando praticamente idea rispetto a quella iniziale. EA ora offrirà a chiunque un aggiornamento gratuito di Battlefield 2042 su PS5 e Xbox Series X/S se si acquista l'edizione digitale standard dello sparatutto su PS4 o Xbox One. Ciò significa che a coloro che acquistano il gioco digitalmente su entrambe le piattaforme viene garantita una versione PS5, Xbox Series X o Xbox Series S di Battlefield 2042 in qualsiasi momento. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021)offrirà aggiornamenti gratuiti-gen a chiunque acquisti l'edizione digitale standard del gioco, cambiando praticamente idea rispetto a quella iniziale. EA ora offrirà a chiunque un aggiornamento gratuito disu PS5 eX/S se si acquista l'edizione digitale standard dello sparatutto su PS4 oOne. Ciò significa che a coloro che acquistano il gioco digitalmente su entrambe le piattaforme viene garantita una versione PS5,X oS diin qualsiasi momento. Leggi altro...

