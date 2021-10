Arrivederci | Virginia | ciao…

(Di martedì 5 ottobre 2021) E’ molto probabile che nemmeno lei abbia mai pensato di potercela fare e che la strategia fosse mirata al dopo: a cercare di ritagliarsi un ruolo di minoranza nel suo partito. Il de profundis glielo aveva già cantato Grillo al telefono nel comizio di chiusura della campagna elettorale “se perdi, non sparirai”. Mi viene da pensare che, da comico, Grillo l’abbia voluta sfruculiare, sottolineando l’incubo peggiore diRaggi: “sparire” dalla scena politica, essere confinata di nuovo nel mediocre anonimato dal quale, un bel dì, fu tirata fuori per una serie di circostanze piuttosto peculiari. Perché la Raggi del 2021 – che lascia due terzi dei voti rispetto al 2016, ma conserva un discreto pacchetto di preferenze – è l’ultimo atto di una vicenda che è figlia del fallimento della destra (Alemanno) e della sinistra (Marino) e cioè è figlia del voto di protesta che, ...

Il Garante si collega al telefono per una chiacchierata conRaggi, il sindaco uscente di ... E lo dice anche una canzone che rimbomba sul palco nell'attesa che arrivino i big: ', ...... l'intervento della sindaca di Roma,Raggi , al Consiglio straordinario sui poteri per ... "Non sappiamo se sarà uno un addio ma voglio rivolgere i miei saluti alla sindaca, a ...