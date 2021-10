Aereo caduto a Milano | il video dell' incidente | ecco gli ultimi due secondi del Pilatus fuori controllo

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nelavvenuto domenica a San Donato si vede l'cadere in picchiata con il motore in stallo. Il documento agli atti’inchiesta

L'cade a piombo verso il capolinea della metropolitana gialla di San Donato che si vede in lontananza oltre i palazzi di Metanopoli. Solo negli ultimi metri la traiettoria si fa più parabolica, ...I tecnici hanno lavorato tutta la mattina con un escavatore, nell'area di pochi metri quadrati immediatamente adiacente al palazzo sventrato, dove si vedeva il cratere provocato dall'in ...IL VIDEO DELL'INCIDENTE DELL'AEREO A SAN DONATO MILANESE 1 - AEREO CADUTO A MILANO, IL VIDEO DELL'INCIDENTE: ECCO GLI ULTIMI DUE SECONDI DEL PILATUS IN VOLO Leonard Berberi e Cesare Giuzzi per www.cor ...In seguito allo scavo eseguito oggi sul punto d'impatto dell'aereo caduto su una palazzina di San Donato Milanese (Mi) nella giornata di domenica, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto altri piccolissimi ...