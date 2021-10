Vangelo del giorno: Matteo 11,25-30 – Audio e commento Papa Francesco (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lo spunto dal Vangelo del giorno 4 Ottobre 2021, Lunedì: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. “Gesù ci aspetta, ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi, ma per renderci forti nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lo spunto daldel4 Ottobre 2021, Lunedì: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. “Gesù ci aspetta, ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi, ma per renderci forti nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

