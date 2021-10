(Di lunedì 4 ottobre 2021) La Commissione Ue ha dato il via libera all'assegnazione all'Italia di risorse aggiuntive per 1,2nell'ambito del programma-Eu L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaccini: fondi React-Eu, altri 1,2 miliardi dall’Europa destinati all’Italia - CuoriciniMicini : RT @Italia7177: Polonia,Slovenia ed Ungheria proclamano l'uscita dall'Europa,rifiutando fondi e togliendo i vaccini obbligatori,i paesi del… - gabriellapi777 : RT @Italia7177: Polonia,Slovenia ed Ungheria proclamano l'uscita dall'Europa,rifiutando fondi e togliendo i vaccini obbligatori,i paesi del… - lukewebsurfer : RT @Italia7177: Polonia,Slovenia ed Ungheria proclamano l'uscita dall'Europa,rifiutando fondi e togliendo i vaccini obbligatori,i paesi del… - moneypuntoit : ?? Recovery, nuovi fondi all'Italia da React-Eu: arrivano 1,2 miliardi, anche per vaccini Covid ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini fondi

Money.it

... Spagna, Lussemburgo e Romania a seguito della modifica di dueeuropei di sviluppo regionale, ...2 miliardi di euro di cui 761 milioni per l'acquisto di 68 milioni di dosi dicontro il ...Bruxelles, 04 ott 12:35 - La Commissione europea ha concesso 2 miliardi di euro ad Italia, Spagna, Lussemburgo e Romania a seguito della modifica di dueeuropei...La Commissione Ue ha dato il via libera all'assegnazione all'Italia di risorse aggiuntive per 1,2 miliardi nell'ambito del programma React-Eu vaccini, miliardi, Europa ...La lotta alla pandemia e la diffusione disuguale dei vaccini hanno evidenziato l’importanza e la difficoltà della cooperazione globale davanti alle sfide dell’umanità. Per raggiungere gli obiettivi am ...