UE | Dombrovskis | “Allo studio inserimento nucleare tra fonti green”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sul tavolo della Commissione europea l’ipotesi di catalogare l’energiatra leenergetiche “”. È quanto ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis. “Come sapete sulci sono stati diversi studi. La Commissione – ha affermato– sta riflettendo su questi studi. In ogni caso penso che sia molto importante riconoscere il ruolo del, quale fonte di energia a basse emissioni, nel nostro mix energetico e nei nostri sforzi per la decarbonizzazione”.

