Trieste: ballottaggio tra Roberto Dipiazza e Francesco Russo (Di lunedì 4 ottobre 2021) A Trieste sarà ballottaggio tra il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza e il candidato del centrosinistra Francesco Russo. Con un vantaggio di oltre dieci punti, “sarò difficile da raggiungere”, ha commentato il sindaco uscente, parlando di “un bellissimo risultato”. Roberto Dipiazza, appoggiato dalle liste Lista Civica Dipiazza per Trieste, Lega Salvini Fvg, Noi con l’Italia Dipiazza Sindaco, Cambiamo Trieste, Forza Italia e Fratelli d’Italia, e Francesco Russo, sostenuto dalle liste Partito Democratico-Demokratska Stranka, Uniti per un’altra città-Zdruzeni za drugacno mesto, Partito animalista ambientalista, Lista Russo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Asaràtra il candidato del centrodestrae il candidato del centrosinistra. Con un vantaggio di oltre dieci punti, “sarò difficile da raggiungere”, ha commentato il sindaco uscente, parlando di “un bellissimo risultato”., appoggiato dalle liste Lista Civicaper, Lega Salvini Fvg, Noi con l’ItaliaSindaco, Cambiamo, Forza Italia e Fratelli d’Italia, e, sostenuto dalle liste Partito Democratico-Demokratska Stranka, Uniti per un’altra città-Zdruzeni za drugacno mesto, Partito animalista ambientalista, Lista...

