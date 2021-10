Traffico Roma del 04-10-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione al momento sul raccordo ti rallenta nelle due direzioni in carreggiata interna code tra Nomentana e La Rustica in carreggiata esterna tra Pontina e Appia sulla tangenziale disagi verso San Giovanni tra Corso di Francia & via Salaria in città segnalati due incidenti con rallentamenti in via Cassia all’altezza di via Bracciano è lungo via Cristoforo Colombo in prossimità di Piazza del Lavoro su via di Acqua Bullicante erallentato per un altro sinistro Tra via Pescasseroli e via del Pigneto da ricordare la chiusura del ponte di ferro tra l’ostiense Marconi possibili alternative andare verso Ponte Testaccio Oppure verso zona San Paolo di corso fino alle 20 una manifestazione a piazzale Aldo Moro davanti l’ingresso dell’università La Sapienza possibili disagi alla circolazione nelle aree adiacenti per ...