Traffico Roma del 04-10-2021 ore 11 | 30

(Di lunedì 4 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati da Simone Cerchiara sulla via Flaminia lavori e chiude appena dopo il raccordo in direzione di Tor di Quinto disagi anche per chi esce sulla Flaminia dal raccordo anulare a Prima Porta un incidente in via Concesio all’altezza di via della Giustiniana possibili rallentamenti sulla via Salaria in III ilall’altezza di Villa Ada code verso Il Pincio sister coda sulla via Ardeatina colta di circolazione all’altezza di via di Tor Carbone altre cose sulla via Aurelia Antica disagi all’altezza di via della Pisana e oggi Aurelio in programma un concorso non si escludono maggiori spostamenti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...