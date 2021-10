The Flash, Ben Affleck: "Riprendere il ruolo di Batman è stata una bella esperienza" (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'attore Ben Affleck ha parlato dell'esperienza di ritornare a recitare nel ruolo di Batman sul set di The Flash, con star Ezra Miller. The Flash segnerà il ritorno sul grande schermo di Ben Affleck nell'iconico ruolo di Batman e l'attore ha parlato della sua esperienza sul set. In una recente intervista rilasciata a Variety, la star ha ammesso che non può rivelare anticipazioni riguardante l'attesa avventura del giovane eroe interpretato da Ezra Miller, pur parlando delle difficoltà affrontate dopo Justice League. Ben Affleck ha spiegato che recitare in The Flash è stato particolarmente positivo: "È stato un modo davvero bello per rivisitare quel personaggio, visto che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'attore Benha parlato dell'di ritornare a recitare neldisul set di The, con star Ezra Miller. Thesegnerà il ritorno sul grande schermo di Bennell'iconicodie l'attore ha parlato della suasul set. In una recente intervista rilasciata a Variety, la star ha ammesso che non può rivelare anticipazioni riguardante l'attesa avventura del giovane eroe interpretato da Ezra Miller, pur parlando delle difficoltà affrontate dopo Justice League. Benha spiegato che recitare in Theè stato particolarmente positivo: "È stato un modo davvero bello per rivisitare quel personaggio, visto che ...

