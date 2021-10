(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Ladel” con Michele Placido inaugura la 25ma Stagione delNuovo Giovanni daInaugura venerdì 8 ottobre alle 20.45 la 25ma stagione delNuovo Giovanni dae l’occasione sarà davvero speciale: andrà infatti in scena, in anteprima assoluta, Ladeldicon la regia di Paolo Valerio nel nuovo allestimento delStabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production edella Toscana –Nazionale. Un’anteprima che farà da apripista al debutto triestino dello spettacolo, previsto alRossetti di Trieste il 12 ottobre, di cui Michele Placido è atteso protagonista nelle ...

A @dialoghi2021 ho avuto il piacere di confrontarmi sull'Afghanistan con 450 studenti del polo liceale di #Gorizia… - Agenda per il fine settimana ?? - 1/10 #Palmanova Teatro G.Modena h18.30 con @nelloscavo a @dialoghi2021 "dalla Lib… - Teatro Udine: La bottega del caffè di Carlo Goldoni - "La bottega del caffè" con Michele Placido inaugura la 25ma Stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Art Bonus premia #iosonomecenate del @CSSUdine. Il progetto del Teatro stabile selezionato tra i dieci migliori in Italia.

C'è anche il CSSstabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia tra i dieci progetti finalisti del concorso nazionale Art Bonus , collegato all'omonimo programma lanciato nel 2014 dal Governo, che riconosce ...... il 17 e il 31 ottobre alArtemisio Gian Maria Volontè di Velletri (RM). Il 10 ottobre è la ... compagnia nata all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di. Uno dei centri dove Basaglia ha ... Continua la rassegna "di confine" di Ikarus Green Belt Festival che venerdì 8 ottobre, grazie alla collaborazione con Piccolo Opera Festival, porta in scena L'Histoire du Soldat di Igor Stravinsky all ...