Risultato ottimo per Meloni e Salvini E non è una battuta

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Vedremo nelle prossime ore come si consolideranno i dati, ma un elemento emerge con certezza: questo è il migliorpossibile per Giorgiae Matteoperché è l’unico politicamente utile al loro percorso politico futuro. I due leader di destra quindi debbono essere pronti a cogliere il messaggio che arriva dal corpo elettorale e sono in condizione di farlo proprio perché il messaggio è netto, mentre invece avrebbero molte maggiori difficoltà in caso di numeri meno espliciti. Qual è dunque questo messaggio? Semplice all’inverosimile: molte decine di migliaia di potenziali elettori di destra hanno preferito stare a casa piuttosto che votare il candidato della loro parte, rendendo così fortissimi i risultati (che sono sempre percentuali sui votanti) dei candidati di sinistra. Cosi si spiegano i trionfi di Bologna e ...