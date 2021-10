Regionali Calabria, Occhiuto al 54.7%: «Dedico la vittoria ai miei figli, spero di rendere orgogliosi anche loro» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Regionali Calabria. In base alla III proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del 23%, il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto è al 54,7% mentre la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 ottobre 2021). In base alla III proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del 23%, il candidato del centrodestra Robertoè al 54,7% mentre la...

Advertising

you_trend : ?? Aprono ora i seggi in 1.192 comuni italiani per le elezioni amministrative. Si vota anche per le regionali in Cal… - you_trend : ?? Elezioni regionali in #Calabria (46 sezioni scrutinate su 2.421): Occhiuto (CDX) 57,7% Bruni (CSX) 27,8% De Magi… - repubblica : Elezioni regionali: secondo le prime proiezioni il candidato del centrodestra alla presidenza della Calabria Occhiu… - LaCnews24 : Jole Santelli ricordata da Roberto Occhiuto e da Matteo Salvini. 'sarà felice del nostro risultato' #elezioni2021… - LaCnews24 : Elezioni regionali Calabria, Amalia Bruni: ''Analizziamo la sconfitta, ha vinto proposta Occhiuto''… -