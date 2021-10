Psg, Mbappé: 'Il club sapeva da luglio che volessi andare via' (Di lunedì 4 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - La telenovela legata a Mbappé ha tenuto tifosi del Psg e del Real Madrid in sospeso fino all'ultimo giorno di mercato, ma la trattativa tra i due club non ha trovato un punto d'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - La telenovela legata aha tenuto tifosi del Psg e del Real Madrid in sospeso fino all'ultimo giorno di mercato, ma la trattativa tra i duenon ha trovato un punto d'...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé Psg, Mbappé: 'Il club sapeva da luglio che volessi andare via' PARIGI (Francia) - La telenovela legata a Mbappé ha tenuto tifosi del Psg e del Real Madrid in sospeso fino all'ultimo giorno di mercato, ma la trattativa tra i due club non ha trovato un punto d'incontro. La stella francese ha preferito non ...

Calciomercato, Mbappe scatenato: 'Voglio andare via, l'ho detto al PSG' Il fuoriclasse del PSG, che quest'anno forma un trio pazzesco con Messi e Neymar (a cui si aggiunge Di Maria), è uscito ufficialmente allo scoperto a proposito della sua volontà. Fino all'ultimo ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera