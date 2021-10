New World è talmente popolare che i server sovraffollati non permettono più la creazione di personaggi (Di lunedì 4 ottobre 2021) E' sicuramente una buona cosa per gli sviluppatori se tantissime persone stanno giocando ad un loro gioco. Ma sfortunatamente per certi versi, soprattutto per un giocatore, questo è un male. New World, l'MMO di Amazon Game Studios, ha registrato tantissimi successi: basti contare che ora i giocatori simultanei sono saliti a 913.634. Tanta popolarità tuttavia ha causato anche problemi ai server, con diversi giocatori che hanno dovuto attendere in una lunga coda per poter entrarvi. Amazon se ne sta occupando e nel tentativo di arginare il problema, un nuovo cambiamento impedisce alle persone di creare nuovi personaggi in server eccessivamente pieni. La società per l'occasione ha infatti suggerito ai giocatori di creare personaggi su server a bassa popolazione, promettendo che i ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 ottobre 2021) E' sicuramente una buona cosa per gli sviluppatori se tantissime persone stanno giocando ad un loro gioco. Ma sfortunatamente per certi versi, soprattutto per un giocatore, questo è un male. New, l'MMO di Amazon Game Studios, ha registrato tantissimi successi: basti contare che ora i giocatori simultanei sono saliti a 913.634. Tanta popolarità tuttavia ha causato anche problemi ai, con diversi giocatori che hanno dovuto attendere in una lunga coda per poter entrarvi. Amazon se ne sta occupando e nel tentativo di arginare il problema, un nuovo cambiamento impedisce alle persone di creare nuoviineccessivamente pieni. La società per l'occasione ha infatti suggerito ai giocatori di crearesua bassa popolazione, promettendo che i ...

Advertising

Eurogamer_it : I server sovraffollati di #NewWorld non consentono più la creazione di nuovi personaggi. - Screenweek : #JustinBieberOurWorld il trailer del documentario Amazon che racconterà il dietro le quinte del concerto tenuto da… - VeaDTheGreeK : Sto new world a finale niente di che tanto vale che riattivo l’abbonamento a wow - Riparte_Italia : RT @UfficioStampaBI: ?? #4ottobre alle h13.00 segui in diretta sul sito #Bankitalia il simposio 'Coping with new (and old) vulnerabilities… - mpu78 : RT @Lucagrossi66: Ah ah ah! Che ridicoli. Quasi due mesi di lockdown per scoprire che la strategia zero Covid non può esistere. New Zealan… -