NASCAR, Talladega: Bubba Wallace vince sotto la pioggia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Bubba Wallace vince per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series in quel di Talladega. Il portacolori del 23XI Racing si impone nello Stato dell’Alabama diventando il secondo pilota afro-americano ad entrare nella victory lane nella seguitissima categoria statunitense dopo Wendell Scott Dopo un giorno di ritardo, la prova autunnale di Talladega si è aperta con Kyle Busch (Gibbs #18) che ha provato subito a formare il ‘treno’ davanti a Chase Elliott (Hendrick #9). Il primo protagonista a perdere contatto con i primi è stato Denny Hamlin (Gibbs #11), unico già certo di accedere al ‘Round of 8’ grazie all’affermazione di Las Vegas (Nevada). Kevin Harvick (Haas #4), spinto da Joey Logano (Penske #22), ha preso il comando nella ‘linea esterna’, mentre Busch restava inside insieme ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021)per la prima volta in carriera nellaCup Series in quel di. Il portacolori del 23XI Racing si impone nello Stato dell’Alabama diventando il secondo pilota afro-americano ad entrare nella victory lane nella seguitissima categoria statunitense dopo Wendell Scott Dopo un giorno di ritardo, la prova autunnale disi è aperta con Kyle Busch (Gibbs #18) che ha provato subito a formare il ‘treno’ davanti a Chase Elliott (Hendrick #9). Il primo protagonista a perdere contatto con i primi è stato Denny Hamlin (Gibbs #11), unico già certo di accedere al ‘Round of 8’ grazie all’affermazione di Las Vegas (Nevada). Kevin Harvick (Haas #4), spinto da Joey Logano (Penske #22), ha preso il comando nella ‘linea esterna’, mentre Busch restava inside insieme ...

