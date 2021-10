Migranti | avvistati 11 cadaveri in mare alle Baleari

Advertising

enricodigiacomo : ULTIM’ORA – GIUNTI A MESSINA IN SERATA 3OO MIGRANTI AVVISTATI SU UN BARCONE A LARGO DELLE COSTE CALABRESI –… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti avvistati

Agenzia ANSA

... rispettivamente Ariel Henry e Claude Joseph, per discutere del rimpatrio deihaitiani ...la Guardia costiera Usa ha annunciato il trasferimento alle autorità di Haiti di 202 haitiani...sono statisu un barcone in avaria: interi nuclei familiari, donne e bambini perlopiù egiziani e siriani stremati dopo quattro giorni di navigazione. Ad attenderli in banchina ...(ANSA) - MADRID, 04 OTT - Almeno 11 cadaveri sono stati avvistati nelle acque di Cabrera, una delle isole Baleari: lo rendono noto media iberici e l'agenzia Afp, citando la delegazione del governo spa ...L'animale era appollaiato su un palo in zona Mazzafame, nel territorio di Legnano. Consultato, l'esperto biologo Carlo Lombardi ...