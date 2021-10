L’arrivo dell’autunno genera tristezza nei bambini? Ecco perché succede e come aiutarli (Di lunedì 4 ottobre 2021) La psicologia li chiama Seasonal Affective Disorders (Disturbo Affettivo Stagionale, detto anche SAD) e include in questa vasta famiglia una serie di stati psicologici e disturbi che si possono verificare in concomitanza col cambio di stagione, in quella fase di passaggio che implica spesso dei cambiamenti su ritmi e abitudini. In particolare nel cambio di passo tra estate e autunno e tra autunno e inverno, molte persone si sentono più stanche, affaticate, malinconiche con sintomi che riconducono alla depressione. Con conseguenze a lungo termine, impatto su relazioni e vita quotidiana. I disturbi affettivi stagionali, oggi riconosciuti come disordini e disturbi dell’umore e come tali diagnosticati e curati, hanno però molte sfaccettature. E, quando non sono patologici (perché nel range di emozioni che si possono provare nel cambio ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 4 ottobre 2021) La psicologia li chiama Seasonal Affective Disorders (Disturbo Affettivo Stagionale, detto anche SAD) e include in questa vasta famiglia una serie di stati psicologici e disturbi che si possono verificare in concomitanza col cambio di stagione, in quella fase di passaggio che implica spesso dei cambiamenti su ritmi e abitudini. In particolare nel cambio di passo tra estate e autunno e tra autunno e inverno, molte persone si sentono più stanche, affaticate, malinconiche con sintomi che riconducono alla depressione. Con conseguenze a lungo termine, impatto su relazioni e vita quotidiana. I disturbi affettivi stagionali, oggi riconosciutidisordini e disturbi dell’umore etali diagnosticati e curati, hanno però molte sfaccettature. E, quando non sono patologici (nel range di emozioni che si possono provare nel cambio ...

Advertising

visitmuve_it : ??#MUVEautumn sarà il tema della rubrica condivisa dei Musei Civici di Venezia a ottobre: l'arrivo e le rappresentaz… - TommasoFusari_ : In tutto ciò sono uscito portandomi la felpetta per sicurezza, Dio che bello l’arrivo dell’autunno - infoitinterno : La settimana che segna l'arrivo dell'autunno, con piogge e temporali - rapalje1625 : RT @Tanianerz: L'arrivo dell’autunno in Giappone è il periodo in cui ha luogo il Momijigari, la «caccia delle foglie d’acero», tradizione c… - gighea : RT @Tanianerz: L'arrivo dell’autunno in Giappone è il periodo in cui ha luogo il Momijigari, la «caccia delle foglie d’acero», tradizione c… -