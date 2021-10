La lotta a crisi climatica e biodiversità inizia dal piatto (Di lunedì 4 ottobre 2021) È arrivato il momento di affrontare l’impatto devastante dell’allevamento intensivo e dei nostri sistemi alimentari sull’ambiente e sulla crisi climatica e di biodiversità. Per questo sono fiera di essere una delle prime firmatarie di un appello, promosso nell’ambito della campagna “Plant-based Treaty” che, in vista della COP 26, la conferenza internazionale sul clima, chiede ai governi azioni immediate per favorire la transizione verso un sistema alimentare a base vegetale, sano e sostenibile. Che cos’è il Plant based Treaty Il Plant-based Treaty, di cui sono una dei pochi eurodeputati firmatari, condiviso e sostenuto in toto da Europa Verde - Verdi, è una campagna internazionale, nata in sostegno all’accordo UNFCCC/Parigi, prima nel suo genere a mettere i sistemi alimentari, e l’allevamento in particolare, al centro della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) È arrivato il momento di affrontare l’impatto devastante dell’allevamento intensivo e dei nostri sistemi alimentari sull’ambiente e sullae di. Per questo sono fiera di essere una delle prime firmatarie di un appello, promosso nell’ambito della campagna “Plant-based Treaty” che, in vista della COP 26, la conferenza internazionale sul clima, chiede ai governi azioni immediate per favorire la transizione verso un sistema alimentare a base vegetale, sano e sostenibile. Che cos’è il Plant based Treaty Il Plant-based Treaty, di cui sono una dei pochi eurodeputati firmatari, condiviso e sostenuto in toto da Europa Verde - Verdi, è una campagna internazionale, nata in sostegno all’accordo UNFCCC/Parigi, prima nel suo genere a mettere i sistemi alimentari, e l’allevamento in particolare, al centro della ...

