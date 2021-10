Il talento di Serie A ritorna in Nazionale! (Di lunedì 4 ottobre 2021) A distanza di un anno dall’ultima volta, Tammy Abraham, attuale attaccante della Roma, figura tra i convocati dell’Inghilterra. Il giocatore potrà essere impiegato per gli impegni con Andorra e Ungheria, insieme al suo ex compagno di squadra Ben Chilwell. Come riporta Gianluca Di Marzio, la nazionale dei Tre Leoni ha comunicato sul proprio sito ufficiale le nuove soluzioni del CT Southgate: “Ben Chilwell e Tammy Abraham sono stati aggiunti alla squadra inglese per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA di questo mese. Tutti i giocatori si presenteranno al St. George’s Park martedì ad eccezione di Reece James, escluso per infortunio. I Tre Leoni affronteranno in trasferta Andorra sabato 9 ottobre prima di ospitare l’Ungheria martedì 12 ottobre“. POTREBBE INTERESSARTI: Infortunio Pessina, Mancini sceglie il sostituto! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) A distanza di un anno dall’ultima volta, Tammy Abraham, attuale attaccante della Roma, figura tra i convocati dell’Inghilterra. Il giocatore potrà essere impiegato per gli impegni con Andorra e Ungheria, insieme al suo ex compagno di squadra Ben Chilwell. Come riporta Gianluca Di Marzio, la nazionale dei Tre Leoni ha comunicato sul proprio sito ufficiale le nuove soluzioni del CT Southgate: “Ben Chilwell e Tammy Abraham sono stati aggiunti alla squadra inglese per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA di questo mese. Tutti i giocatori si presenteranno al St. George’s Park martedì ad eccezione di Reece James, escluso per infortunio. I Tre Leoni affronteranno in trasferta Andorra sabato 9 ottobre prima di ospitare l’Ungheria martedì 12 ottobre“. POTREBBE INTERESSARTI: Infortunio Pessina, Mancini sceglie il sostituto! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ...

