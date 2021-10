Il CEO di JPMorgan contro i Bitcoin: dubbi e timori sulla cripto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Scacco alla regina. Jamie Dimon non perde occasioni per analizzare lo sviluppo del mercato delle criptovalute e di quei Bitcoin che rappresentano croce e delizie per tutti gli appassionati di settore. Bitcoin, la criptovaluta del nuovo millennio (Adobe Stock)C’è chi li incensa, come grande parte degli Stati Uniti, a tal proposito il Sindaco di Miami permetterà ai cittadini di pagare le tasse coi Bitcoin, la regina appunto delle crypto. In Cina è tabù, una minaccia da contrastare. In tutti i modi. Il CEO di JPMorgan si scaglia ancora sulle monete digitali, esprimendo dubbi e timori sulla criptovaluta per eccellenza, a quella rappresentazione digitale di valore basata sulla ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Scacco alla regina. Jamie Dimon non perde occasioni per analizzare lo sviluppo del mercato dellevalute e di queiche rappresentano croce e delizie per tutti gli appassionati di settore., lavaluta del nuovo millennio (Adobe Stock)C’è chi li incensa, come grande parte degli Stati Uniti, a tal proposito il Sindaco di Miami permetterà ai cittadini di pagare le tasse coi, la regina appunto delle crypto. In Cina è tabù, una minaccia da contrastare. In tutti i modi. Il CEO disi scaglia ancora sulle monete digitali, esprimendovaluta per eccellenza, a quella rappresentazione digitale di valore basata...

