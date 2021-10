Grande Fratello Vip 2021: l’incredibile storia di Samy Youssef (Di lunedì 4 ottobre 2021) Samy Youssef Una decisione che gli ha cambiato la vita ma che poteva essere fatale. Tra le storie più difficili e toccanti del Grande Fratello Vip 2021 c’è quella del modello egiziano Samy Youssef. A 15 anni, all’insaputa della madre e delle sorelle, ha scelto di venire in Italia per aiutare la famiglia che viveva in povertà nelle lontane campagne d’Egitto. Era ancora un bambino di 10 anni quando ha dovuto a malincuore abbandonare la scuola per mettersi a lavorare duramente come carpentiere, al posto di suo padre impossibilito per un serio problema di salute. In assenza del denaro necessario, è stato proprio suo padre a garantire con la vita il pagamento del sofferto viaggio in mare che ha portato Samy sul suolo italiano. L’arrivo a Catania per ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 ottobre 2021)Una decisione che gli ha cambiato la vita ma che poteva essere fatale. Tra le storie più difficili e toccanti delVipc’è quella del modello egiziano. A 15 anni, all’insaputa della madre e delle sorelle, ha scelto di venire in Italia per aiutare la famiglia che viveva in povertà nelle lontane campagne d’Egitto. Era ancora un bambino di 10 anni quando ha dovuto a malincuore abbandonare la scuola per mettersi a lavorare duramente come carpentiere, al posto di suo padre impossibilito per un serio problema di salute. In assenza del denaro necessario, è stato proprio suo padre a garantire con la vita il pagamento del sofferto viaggio in mare che ha portatosul suolo italiano. L’arrivo a Catania per ...

