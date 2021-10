Gianmaria Antinolfi e i dubbi sulla fidanzata Greta: la confessione a Miriana Trevisan al GF Vip (Di lunedì 4 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi torna a parlare della fidanzata Greta e del loro incontro al Grande Fratello Vip di qualche puntata fa. L’imprenditore è rimasto scosso per il battibecco tra la compagna e Soleil Sorge, sua coinquilina a Cinecittà. E teme che il loro confronto a tre possa aver lasciato più di un dubbio nella mente della sua Greta. “Ho paura di perderla“, ammette il ragazzo confidandosi con Miriana Trevisan. Gianmaria Antinolfi parla della fidanzata Greta: la rivelazione a Miriana Trevisan Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare ad alcune importanti confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Chiacchierando ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021)torna a parlare dellae del loro incontro al Grande Fratello Vip di qualche puntata fa. L’imprenditore è rimasto scosso per il battibecco tra la compagna e Soleil Sorge, sua coinquilina a Cinecittà. E teme che il loro confronto a tre possa aver lasciato più di uno nella mente della sua. “Ho paura di perderla“, ammette il ragazzo confidandosi conparla della: la rivelazione asi è lasciato andare ad alcune importanti confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Chiacchierando ...

