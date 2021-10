Elezioni comunali 2021 diretta | Roma | testa a testa Michetti-Gualtieri Lepore | Manfredi e Sala verso vittoria al primo turno Calabria al centrodestra

Advertising

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - ValentinaFascia : RT @fanpage: #Elezioni2021, Enrico Letta vince a Siena e viene eletto deputato - petris_katia : #whatsappdown #facebookdown #instagramdown tutto perché siamo su Twitter a commentare le elezioni comunali, Zuckerberg è un permalosone -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Roma, escono i primi exit poll: applausi al comitato di Gualtieri A Gualtieri servono entrambi i bacini elettorali, di centro e dei grillini. E a Letta servirebbe una vittoria a Roma, ...Non lo porterà in Campidoglio, e si sapeva, ma certo non si conclude con ledi Roma. Francesca Schianchi: "Pd e 5 Stelle vincono se uniti, sembra essere ritornati al bipolarismo"Elezioni amministrative in alcuni Comuni del Comprensorio monferrino. Le operazioni di voto si sono svolte domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Corrado Tagliabue è stato eletto ...Le elezioni amministrative 2021 iniziano a dare i primi risultati e Matteo Salvini fa autocritica. Il leader della Lega commenta, intervenuto allo speciale di Rai 1, commenta i risultati ...