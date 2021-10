Dalla Corea, un gioco all'ultimo sangue per la conquista di 40 milioni di dollari (Di lunedì 4 ottobre 2021) Allegoria sulla società capitalistica moderna, in un paio di settimane la serie sudCoreana Squid Game ha conquistato le classifiche di streaming di tutto il mondo. Scalzando serie più titolate come Lucifer e Sex Education grazie al passaparola. Le immagini e i protagonisti di “Squid Game” guarda le foto Diretta da Hwang Dong-hyuk, SG mescola un po’ di Hunger Games con cult del filone horror come Saw – L’enigmista. Il risultato è una miscela unica che, dietro alla patina coloratissima in pieno stille K-pop, nasconde una critica sociale feroce. Un successo imprevisto e ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 ottobre 2021) Allegoria sulla società capitalistica moderna, in un paio di settimane la serie sudna Squid Game hato le classifiche di streaming di tutto il mondo. Scalzando serie più titolate come Lucifer e Sex Education grazie al passaparola. Le immagini e i protagonisti di “Squid Game” guarda le foto Diretta da Hwang Dong-hyuk, SG mescola un po’ di Hunger Games con cult del filone horror come Saw – L’enigmista. Il risultato è una miscela unica che, dietro alla patina coloratissima in pieno stille K-pop, nasconde una critica sociale feroce. Un successo imprevisto e ...

